جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة

أقر جيش الاحتلال، مساء أمس الاثنين، بمقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي من جيش الاحتلال بعد إصابته بفطريات تنمو في تربة قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، بأن الفطريات اخترقت جسد الجندي إثر إصابته بجراح في المعارك بقطاع غزة.

وكان أقر جيش الاحتلال بمقتل 17 جنديا في محاور القتال بقطاع غزة بين يومي الجمعة والأحد، وفق تصريح للمتحدث باسم الجيش.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال قرر إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة، موضحة أن الحرب تفرض ثمنا باهظا من قتلى وإصابات في صفوف الجيش.

ونقلت عن مسؤولين في قسم التأهيل أنه “سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية”.

وفي السياق قالت صحيفة هآرتس العبرية في وقت سابق إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، كما أكدت مصادر طبية إسرائيلية أن جنود الاحتلال الذين أصيبوا في معارك غزة يعانون من صدمات نفسية صعبة وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.

المصدر: وكالات