تظاهرة حاشدة قرب السفارة الأمريكية تنديدًا بدعم واشنطن للعدوان على غزة وجرائم الاحتلال

شاركت فعاليات شعبية وحزبية وإسلاميّة ووطنية أردنية، ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة من أمام مسجد “عباد الرحمن” باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة “عبدون” إحدى ضواحي العاصمة عمّان رفضًا لاستمرار التواطؤ والشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية بغزة.

وردد المشاركون هتافات تدين أمريكا ومواقفها المنحازة للعدوان الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة، الذي ارتقى فيه أكثر من 20 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى بضوء أخضر أمريكي.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة، التي دعت لها الحركة الإسلامية و”الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”، لافتاتٍ تؤكد أنّ “أمريكا شريكة في المجازر التي تحصل في فلسطين بسلاحها وقنابلها المدمرة وقرارها باستمرار الحرب على يد الجيش الصهيوني البربري وعدم وقف إطلاق النار رغم كل المواقف الدولية والأممية المطالبة بذلك، وكان آخرها الوقوف بوجه قرارٍ إنسانيٍ لإدخال المساعدات لغزة، ورفع الفيتو بوجه أي قرار إزاء وقف الحرب”.

كما طالب المتظاهرون “الأمّة العربية والإسلاميّة على المستويَين الشعبي والرسمي بالتوقف عن الاكتفاء بمجرد الإدانات والمطالبات بوقف العدوان، والتقدم بخطوات عملية ترفع الكلفة على أمريكا وحلفاء دولة الاحتلال والداعمين لها، عبر استخدام سلاح النفط وطرد السفراء وإغلاق السفارات وإلغاء المعاهدات، وإدخال المساعدات العاجلة لأهل غزة ودعم مقاومتها الباسلة بالمال والسلاح.”

كما أشاد المتظاهرون “بصلابة المقاومة الفلسطينية وبأسها الذي أظهرته في مقارعة جنود الاحتلال وقتلهم وتدمير آلياتهم بمشاهد بطولية رآها وسمعها كل العالم”.

المصدر: مواقع