العدو الاسرائيلي يتابع مسلسل اعتداءاته على الفلسطينيين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2023 - 08:56

العدو الاسرائيلي يتابع مسلسل اعتداءاته على الفلسطينيين بالضفة المحتلة

منذ 19 mins 22 December، 2023
العدو الاسرائيلي
تقارير مصورة - فلسطين

يواصل العدو الاسرائيلي مسلسل اعتداءاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وبالسياق، أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص جيش العدو الصهيوني خلال اقتحام بلدة حلحول شمال مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيليا بعدة آليات عسكرية وتمركزت في حي كفر سابا، ونشرت القناصة فوق عدد من البنايات واقتحمت قوة صهيونية عدداً من القرى شمال شرق جنين. وشنَّت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، كما اشتبكت مع المواطنين الفلسطينيين.

ونصب جنود العدو حاجزاً في محيط قرية (زَبدة) جنوب جنين، وقاموا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في الهويات.

من جهة ثانية، أبلغت سلطات الاحتلال أهالي بلدة (بيت استيا) بقرار الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي البلدة الواقعة غرب مدينة سلفيت.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة