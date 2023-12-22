المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفاً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة بالأسلحة المناسبة

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، عن قصفها هدفاً في ام الرشراش “ايلات” المحتلة بالاسلحة المناسبة، رداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، ونُصرةً لأهلنا في غزّة.

نص بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بالأسلحة المناسبة .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الجمعة ٧ – جمادى الاخرة – ١٤٤٥ هـ

المصدر: موقع المنار