المقاومة الاسلامية: إستهدفنا نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 16:26
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: سنذهب إلى القاهرة برؤية واضحة وهي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو وإعادة الإعمار
المقاومة الاسلامية: إستهدفنا نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة
منذ 2 ساعة
21 December، 2023
عاجل
نقطة الجرداح
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مجاهدو المقاومة الإسلامية هاجموا عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم السبت موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة
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