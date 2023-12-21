مجاهدو المقاومة الإسلامية شنوا هجوماً جوياً بـ 3 مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات للعدو خلف مواقعه في مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 14:20

مجاهدو المقاومة الإسلامية شنوا هجوماً جوياً بـ 3 مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات للعدو خلف مواقعه في مزارع شبعا

منذ 27 mins 21 December، 2023
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