الفصائل الفلسطينية: هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 14:20

الفصائل الفلسطينية: هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
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