اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمحيط منطقة الشيخ رضوان في غزة بالتزامن مع قصف إسرائيلي للمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 03:54

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمحيط منطقة الشيخ رضوان في غزة بالتزامن مع قصف إسرائيلي للمنطقة

منذ 8 mins 21 December، 2023
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