تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من دول الغرب على قطاع غزة  ‫لليوم الـ 75 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى نحو 27 ألفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 02:14

تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من دول الغرب على قطاع غزة  ‫لليوم الـ 75 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى نحو 27 ألفاً

منذ 44 mins 20 December، 2023
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