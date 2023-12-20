شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 01:20

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة

منذ 41 mins 20 December، 2023
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