ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع  العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 00:42

ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع  العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية 

منذ 5 mins 20 December، 2023
خريطة 19-12-2023
لبنان

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء بتاريخ 2023/12/19 ثلاثة (3) بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث (3) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

 
– القطاع الشرقي:

 

1- الساعة 11:05 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 21:45 قصف مستوطنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مؤكّدة كردٍّ على قيام العدو الإسرائيلي بالإعتداء على المدنيّين واستشهاد المواطن اللبناني حسين علي بركات مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها على الإطلاق في المسّ بالمدنيّين.

 
– القطاع الغربي:
1- الساعة 15:30 استهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى تدميرها وقتل وجرح من فيها.

المصدر: موقع المنار

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