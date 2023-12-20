لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وفي السياق، أفاد مراسل المنار عن استهداف موقع “المطلة” الصهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

شهداء على طريق القدس

‫وزفت المقاومة الإسلامية، اليوم الأربعاء، الشهيدين على طريق القدس وسام حيدر ‫مرتضى من عيتا الجبل وحسن علي ابراهيم من بليدا جنوب لبنان.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وسام حيدر مرتضى “علي أبو الحسن” من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي إبراهيم “أبو هادي” من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وكانت المقاومة الاسلامية زفت، أمس الثلاثاء، أربعة شهداء على طريق القدس وهم الشهيد المجاهد أحمد حسين الحاج علي من بلدة الحلوسية، والشهيد محمد حسن جعفر مكي من بلدة محرونة، والشهيد محمد نعمة سرور من بلدة عيتا الشعب، والشهيد علي عماد موسى من بلدة القصيبة جنوب لبنان.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسين الحاج علي “يوسف منتصر” من بلدة الحلوسية وسكان بلدة العباسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن جعفر مكي “ذو الفقار” من بلدة محرونة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور “علي الحر” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عماد موسى “شهيد” من بلدة القصيبة وسكان مدينة صور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 19-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء بتاريخ 2023/12/19 ثلاثة (3) بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث (3) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:05 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 21:45 قصف مستوطنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مؤكّدة كردٍّ على قيام العدو الإسرائيلي بالإعتداء على المدنيّين واستشهاد المواطن اللبناني حسين علي بركات مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها على الإطلاق في المسّ بالمدنيّين.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:30 استهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى تدميرها وقتل وجرح من فيها.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن ‏سلسلة من الغارات الجوية ينفذها الطيران الحربي المعادي مستهدفاً أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

كما أفاد مراسلنا بسقوط عدد من القذائف المعادية على منطقة حامول في اطراف الناقورة جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار