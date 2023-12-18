رعد استقبل وفدا من “لجنة الاسير سكاف”: إننا وإياكم في خندق واحد هو درب المقاومة

استقبل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الاثنين وفدا من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، بحضور عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح.

وبالمناسبة، رحب رعد “بالوفد الآتي من أقصى الشمال والذي يعبر عن أصالة أبناء الشمال الذين لم يبخلوا يوماً في التضحية دفاعاً عن الوطن”، واعتبر “أننا اليوم في محضر المناضل الأسير يحيى سكاف الذي كان من السباقين في التضحية دفاعا عن الأمة ومقدساتها حيث إختار السبيل الصحيح والوحيد لمواجهة العدو، فكان يحيى الى جانب اخوانه الذين يقاومون في أكناف بيت المقدس”.

وأكد رعد لعائلة وأصدقاء الأسير “إننا وإياكم في خندق واحد هو درب المقاومة، لأن الطريق الذي سار عليه شهدائنا و أسرانا هو طريق عظيم أتى نتيجة فعل مقاوم جبار ولا يمكن لأي شخص أن ينال هذه المرتبات دون جهد و تضحية”، وأضاف “بدورنا نحيي نضال وتضحيات كل هؤلاء المناضلين الذين سبقونا في درب الشهادة والأسر، لأننا في طريق واحد ومسيرة واحدة ومتكاملة وجهتها رفض الظلم بحق شعوبنا ونصرة المظلومين ومقاومة العدو حتى تحرير كامل أوطاننا وفلسطين من البحر الى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام