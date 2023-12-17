مصادر صحفية: ارتقاء 12 شهيدا من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قصف الاحتلال الذي استهدف دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 05:46
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بطائرة مسيرة على تموضع لجنود العدو خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)
حركة فتح الانتفاضة: مجاهدونا في قوات العاصفة يخوضون اشتباكات مع قوات العدو في محاور التقدم في خانيونس جنوب غزة
حماس: نؤكد على مواقفنا بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى مالم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا وأبلغنا مواقفنا للوسطاء
أسامة حمدان: إذا أراد العدو استعادة جنوده الأسرى أحياء فذلك لن يتم إلا بعد توقف كامل للعدوان ووفق صفقة تبادل
جيش العدو: التحقيق الأولي أظهر أن المحتجزين الـ3 الذين قتلوا بغزة الجمعة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية "أنقذونا"
اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة
مصادر فلسطينية: 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في الضفة الغربية المحتلة
المقاومة الإسلامية في العراق: استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري بالطائرات المسيّرة
القيادة الوسطى الأمريكية: مدمرة صواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في البحر الأحمر
وزير الحرب البريطاني: مدمرة تابعة لنا أسقطت في البحر الأحمر ما يعتقد أنها مسيرة هجومية أطلقت من اليمن
وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا وإعلان ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفًا له
المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع بركة ريشا وقوة مشاة بمحيطه وقوة مؤللة بالمطلة ومنزلين تحصن فيهما جنود بمستعمرة المنارة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد رضوان علي حمودي "باقر" من مدينة صور والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب الفلسطيني هو القتال والصمود
الشيخ قاسم: لبنان يؤثر ويتأثر بما يجري في فلسطين ومبادرة حزب الله بمساندة غزة جعلتنا مؤثرين في تشتيت بعض قدرة جيش العدو
إعلام العدو يقر بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين أحدهم بحال الخطر في هجوم المقاومة الإسلامية الجوي على تموضعهم خارج ثكنة راميم
مراسل المنار: قصف صهيوني استهدف بلدات يارون وعيترون ومنطقة اللبونة وحامول ورشاشاته استهدفت منازل بالعباسية الحدودية
فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات العدو الصهيوني المتوغلة شمال وشرق قطاع غزة في اليوم الـ71 للعدوان
كتائب القسام دمرت عددا من دبابات العدو وآلياته بالقذائف المضادة وعبوات العمل الفدائي وقذائف الهاون شمال وشرق خانيونس
كتائب القسام استهدفت قوات صهيونية راجلة شرق خانيونس بالقذائف المضادة للتحصينات وعبوات "رعدية" وتوقعهم بين قتيل وجريح
سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 5 من طواقمنا في استهداف للاحتلال بقطاع غزة
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 92 منذ بدء الحرب
القيادي في حماس أسامة حمدان: العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه خلال 71 يوماً وينتقل من فشل إلى فشل
مصادر فلسطينية: عشرات الشهداء في ساحة مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة دهستهم جرافات العدو الصهيوني
وزير الصحة الفلسطيني: ندعو لتحقيق دولي في معلومات عن دفن جيش الاحتلال مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة
وزير حرب العدو يؤاف غالانت: حي الشجاعية هو حي الرعب ودائماً تكون المعارك هناك عنيفة
إعلام العدو: 20 جندياً إسرائيلياً قتلوا في حي الشجاعية خلال الأسبوع الأخير
أبو عبيدة: لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبه بمشاعر عائلاتهم وقد تعمد بالأمس إعدام 3 منهم
أبو عبيدة: سلوك العدو الإجرامي المفضوح محاولة بائسة منه للتخلص من عبء ملف الأسرى واستحقاقاته التي يعرفها جيدا
إعلام العدو: آلاف من المستوطنين وعائلات الأسرى "الإسرائيليين" يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة
نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي يقاتلون في غزة فرنسيون مزدوجو الجنسية وعلى فرنسا إدانة مشاركتهم في جرائم الحرب
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو نفذ عملية بدفعة كبيرة من المسيرات على أهداف حساسة في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرار عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في غزة
مصادر صحفية: ارتقاء 12 شهيدا من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قصف الاحتلال الذي استهدف دير البلح وسط القطاع
منذ 3 ساعة
17 December، 2023
عاجل
دير البلح
طوفان الأقصى
غارات صهيونية
غزة
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