شبان يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع عند مدخل مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 05:46

شبان يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع عند مدخل مخيم طولكرم

منذ 3 ساعة 17 December، 2023
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