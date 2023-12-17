مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني من عيار 155 ملم يستهدف أطراف بلدتي محيبيب و ميس الجبل في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 02:04

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني من عيار 155 ملم يستهدف أطراف بلدتي محيبيب و ميس الجبل في جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 17 December، 2023
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