مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة الجبين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 21:46

مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة الجبين

منذ 45 mins 16 December، 2023
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