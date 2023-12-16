مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 11:02

مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة

منذ 16 mins 16 December، 2023
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