السيد الحوثي: المسلمون مستهدفون من الأمريكيين والإسرائيليين والمشروع القرآني يكشف الحقائق

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين أن المسلمين مستهدفون جميعاً بلا استثناء من أعدائنا الأمريكي الإسرائيلي ومن يدور في فلكهم، ولفت إلى ان المشروع القرآني يكشف الحقائق لنا ولأمتنا، في الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة الإسلامية كلها.

وشدد السيد الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، على أن المشروع القرآني أتى للإنقاذ من حالة اللاموقف وعدم التفاعل مع الأحداث وفي هذا الصراع مع الأعداء نتحدث بروحية من يفهم أنه طرف في هذا الصراع ومستهدف فيه.

وقال السيد الحوثي أن “الهجمة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر2001م كانت أخطر هجمة على المسلمين وهي امتداد لما سبقها من مؤامرات”، وتابع “الأعداء يتحركون وفق برنامج طويل وكبير لاستهداف أمتنا الإسلامية وعلى مراحل ويتوارثون هذا الدور العدواني”.

وأوضح السيد الحوثي أنه “بعد أحداث 11 سبتمبر شكل الأمريكي تحالفاً دولياً وقاد حملة ترهيب واسعة وهجمة إعلامية منظمة على أمتنا”، وقال “من المؤسف أن الإعلام العربي والإسلامي تماهى آنذاك مع الهجمة الأمريكية في ترهيب شعوب أمتنا”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن ” الإعلام العربي والإسلامي آنذاك عمل على ترسيخ الهزيمة النفسية التي تهيئ المجال لأمريكا للسيطرة التامة على بلداننا”، وتابع “في مقابل الهجمة الأمريكية، لم تتخذ الدول الإسلامية آنذاك موقفا واحدا لحماية بلدانها بل ظهرت في حالة من الشتات والضعف”.

وأشار إلى انه “عقب 11 سبتمبر تسابقت أغلب الأنظمة الإسلامية لاسترضاء الأمريكي حتى لو كان الثمن هو التضحية باستقلالها وحرية شعوبها”، وأكد أن “أغلب الأنظمة الإسلامية سارعت إلى فتح المجال للنفوذ الأمريكي وكانت جاهزة لفتح قواعد عسكرية أمريكية”.

وأكد السيد الحوثي أن “الأنظمة كانت جاهزة للخنوع للأمريكيين في التوجه لتغيير المناهج الدراسية ليتحكم بالتعليم والتثقيف والإعلام”، وتابع “كانت الأنظمة مستعدة لفتح المجال للسيطرة الأمريكية التامة عسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وفي كل مجال”.

وأوضح أنه “عقب أحداث 11 سبتمبر اتجه أغلب الزعماء العرب ليتجندوا مع الأمريكي يخضعون لتوجيهاته وسارع الزعماء لتنفيذ ما يملى عليهم حتى بالحرب على أي طرف من أبناء شعوبهم”، لافتاً إلى انه و”على مستوى النخب في أمتنا اتجهت بعد أحداث 11 سبتمبر إلى الصمت بسبب حالة الخوف ولانعدام المشروع”.

وأشار السيد الحوثي إلى انه “التحرك في الظروف الصعبة بعد 11 سبتمبر وكسر حاجز الخوف والترهيب وبمشروع راق جدا هو ما تميز به شهيد القرآن”، وقال “عند العدوان الأمريكي على أفغانستان كان بعض الناس يتحدثون لمجرد الفضول، وليس في سياق اتخاذ موقف عملي مما يجري”.

وأكد السيد الحوثي أن “الأمة بحاجة إلى تحرك عملي بروح مسؤولة لنخرج برؤية واحدة بموقف واحد، بنظرة واحدة، بوعي واحد، ولا نجاة لها إلا بذلك”، وتابع “يحاول البعض من أبناء أمتنا أن يقدم لنا أعدائنا كأصدقاء نتحالف معهم ونحتمي بهم”.

وقال “البعض من أبناء أمتنا أنظمة وحكومات يطلبون من أمريكا الحماية لهم ويقدمون لها كل شيء في مقابل أن توافق لتقوم بهذا الدور”، وأضاف “المؤسف هو حالة الغفلة الطويلة في واقع المسلمين، فالعدو يتآمر عليهم منذ زمن طويل”.

وأضاف السيد الحوثي “الأمة غافلة عما يشكله العدو من تهديد وخطورة، بدءاً بالاحتلال لـفلسطين ومقدساتها، وما يجري على الشعب الفلسطيني المظلوم منذ البداية”، لافتاً إلى ان “حالة الغفلة واللااهتمام واللاوعي تخدم الأعداء، وهم حرصوا على ذلك وعملوا على أن تستحكم هذه الحالة لعدم الانتباه لمؤامراتهم ضد هذه الأمة”.

وأوضح السيد الحوثي أنه “عندما تحرك السيد حسين بدرالدين الحوثي (رضوان الله عليه) في تلك المرحلة الخطيرة جداً، كانت قد أثرت على الكثير من أبناء هذه الأمة حالة الترهيب الأمريكية”، مشيراً إلى أنه “في مرحلة تحرك الشهيد القائد أصبح الخوف من أمريكا حالة تسيطر على الحكام والحكومات والمسؤولين، ومختلف أبناء هذه الأمة”.

وأكد السيد الحوثي أن “المشكلة بالنسبة للأنظمة ليست فقط في حالة الخوف من أمريكا، بل لأنها لم تكن مستعدة لأن تتحمل المسؤولية، وأن تتبنى أي موقف جاد ضد السياسات الأمريكية”.

وقال السيد الحوثي أنه “أمام ما يجري الآن في غزة من جرائم صهيونية، ما الذي يحول بين كثير من شعوب العالم العربي ابتداء من أن يخرجوا للتظاهر والاحتجاج؟؟”. موضحاً أنه “في كثير من البلدان العربية لو خرجت تظاهرة لتناصر الشعب الفلسطيني لقُمعت واستُهدفت ولربما بالقتل وليس فقط بالاعتقال”.

المصدر: المركز الاعلامي لأنصار الله