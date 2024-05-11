بالفيديو | مشاهد من مسيرة صهيونية “سكاي لارك” أسقطتها سرايا القدس في غزة

تواصل المقاومة تصديها للعدوان الصهيوني، واستهدفت قواته المتوغلة في قطاع غزة، موقعة فيه المزيد من الخسائر.

وأفاد الاعلام العسكري لسرايا القدس، أن المجاهدين قصفوا بالهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما فجروا عبوتين أرضيتين شديدة الإنفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة بشارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وعرض الاعلام العسكري للسرايا مشاهد لطائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” أسقطها المجاهدون وسيطروا عليها في مدينة غزة.

وبدورها، دمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما دمرت كتائب المجاهدين دبابة صهيونية باستهدافها بعبوة مضادة للدروع محيط مستوصف الزيتون في محور تقدم حي الزيتون.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أن وحداتها القتالية تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محور حي الزيتون.

المصدر: الاعلام العسكري