الناطق العسكري باسم القسام: وفاة الأسير “نداف بوبلابيل” ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة “جودي فانشتاين” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 17:10

الناطق العسكري باسم القسام: وفاة الأسير “نداف بوبلابيل” ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة “جودي فانشتاين”

منذ 40 mins 11 May، 2024
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