المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بالصواريخ الموجهة ‫دبابة ميركافا في موقع الراهب وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 12:08

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بالصواريخ الموجهة ‫دبابة ميركافا في موقع الراهب وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح

منذ 25 mins 15 October، 2023
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