اسماعيل هنية: متجذرون في أرضنا ولا هجرة من غزة إلى مصر

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن “لا هجرة من غزة إلى مصر”. وردّاً على الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى سيناء، قال هنية في كلمة متلفزة، اليوم السبت، إن “أهل غزة متجذّرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا”.

وأضاف هنية “أقول للعدو إن الضربة الإستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال، فلا هجرة من الضفة ولا من غزة (..) ولا هجرة من غزة إلى مصر”.

ووجّه التحية إلى “الأشقاء في مصر”، قائلاً لهم إن “قرارنا أن نبقى في أرضنا، وإن قراركم هو قرارنا”.

وأضاف هنية خلال مؤتمر صحفي: “سنستأنف استراتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرة المقاومة متواصلة ومستمرة حتى نحرر أرضنا وقدسنا”.

ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة للشعوب العربية والإسلامية: “لا تتوقفوا وصعدوا من حركتكم الشعبية وحاصروا العدو الصهيوني في كل مكان، سنفشل مخطط الصهاينة”.

وأضاف هنية، “إن العدو تلقى هزيمة استراتيجية في السابع من أكتوبر المجيد، أحدثت زلزالا مدويا، وبدأت المقاومة بكتابة التاريخ بطوفان الأقصى الذي شكل بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا”، مشيرًا إلى أن ضربة 7 أكتوبر وضعت حدًا لخطط الاحتلال بالضفة والقدس والأسرى و48.

وتابع “إن العدو يعتقد أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها في غزة ستمحو عار الهزيمة والانكسار الذي لحق به في ضربة القسام، فالعدو لم يستطع جيشه الجبان مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر”.

واختتم قائلا: “سلام عليكم يا أهل غزة أيها الرجال الشجعان وسلاماً على شبابها، وأوجه التحية لأهلنا فى الضفة الثائرة التى يجب أن تواصل لأننا شعب واحد ومقاومة واحدة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

المصدر: مواقع