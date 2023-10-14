إعلام العدو: ارتفاع أعداد القتلى الصهاينة في معركة طوفـان الأقصى إلى 1500 وإصابة أكثر من 3500 بينهم المئات في حال الخطر الشديد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 23:54

إعلام العدو: ارتفاع أعداد القتلى الصهاينة في معركة طوفـان الأقصى إلى 1500 وإصابة أكثر من 3500 بينهم المئات في حال الخطر الشديد

منذ 1 ساعة 14 October، 2023
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