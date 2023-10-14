إعلام العدو: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا والمدفعية الاسرائيلية تهاجم مصدره – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 23:54

إعلام العدو: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا والمدفعية الاسرائيلية تهاجم مصدره

منذ 2 ساعة 14 October، 2023
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