هنية في رسالة عاجلة لغوتيرش: ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من قبل الاحتلال عدوان همجي يرقى الى جرائم حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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هنية في رسالة عاجلة لغوتيرش: ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من قبل الاحتلال عدوان همجي يرقى الى جرائم حرب
منذ 20 mins
14 October، 2023
عاجل
اسماعيل هنية
غوتيرش
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