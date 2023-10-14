مدير مستشفى العودة شمال غزة: جيش العدو الإسرائيلي يمهل ‫المشفى حتى الساعة العاشرة لاخلائه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 10:12

مدير مستشفى العودة شمال غزة: جيش العدو الإسرائيلي يمهل ‫المشفى حتى الساعة العاشرة لاخلائه

منذ 21 mins 14 October، 2023
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