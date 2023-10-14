‫الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: لم نستطع حتى الآن ‫تحديد موقع الاسرى الاسرائيليين ولا انقاذ اي اسير منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 10:12

‫الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: لم نستطع حتى الآن ‫تحديد موقع الاسرى الاسرائيليين ولا انقاذ اي اسير منهم

منذ 23 mins 14 October، 2023
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