انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين بشكل كامل بفعل تصدي المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 07:08

انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين بشكل كامل بفعل تصدي المقاومين

منذ 1 ساعة 14 October، 2023
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