طائرات الاحتلال تقصف بكثافة منازل الأهالي في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 05:36

طائرات الاحتلال تقصف بكثافة منازل الأهالي في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 14 October، 2023
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