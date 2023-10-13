بالفيديو | تظاهرات في طهران دعما لفلسطين والإعلام الإيراني للداخل الصهيوني: ‏هل أنتم ⁧‫جاهزون‬⁩ للجحيم؟

خرج ملايين الإيرانيين في مسيرات حاشدة، صباح الجمعة، من أمام المساجد في كافة أنحاء إيران، تنديدًا بجرائم الكيان الصهيوني وتأكيدًا على دعم فلسطين والمقاومة في غزة، بالتزامن مع مسيرات مماثلة جابت مختلف بلدان العالم ضمن فعاليات “جمعة طوفان الأقصى” التي دعت اليها حركة حماس.

وانطلقت المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران، نحو جامعة طهران حيث مصلى الجمعة، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها، وتنديدًا بجرائم كيان الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات داعمة للقدس والمقاومة، كما وطالبوا بوقف جرائم الاحتلال وتحرير الأراضي المحتلة.

السيد رئيسي: كيان الاحتلال يقتل النساء والأطفال في غزة وأمريكا شريكة في جرائمه

وأكّد الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أنّ كيان الإحتلال يقتل الأطفال في غزة، مجذرًا من أنّ أمريكا والدول الداعمة للإحتلال شريكة في هذه الجريمة.

وفي كلمة له أمام المسيرات الحاشدة التي خرجت تضمنًا مع الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق الإيرانية، صباح اليوم، أشاد السيد رئيسي ببطولة المقاومة الفلسطينية، والخسائر الفادحة التي تكبدها لكيان الإحتلال في معركة طوفان الأقصى.

وأكّد السيد رئيسي أنّه على كل دول العالم “دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها والتنديد بجرائم الإحتلال الوحشية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين”. وفي السياق ذاته، أكّد الرئيس الإيراني أنّ كيان الإحتلال الغاشم يستهدف النساء أيضًا والأطفال في غزة”.

وحذّر من أنّ “الولايات المتحدة الأمريكية وكلّ الدول الداعمة لكيان الإحتلال الإسرائيلي هي شريكة في الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين”.

ووجه الإعلام الإيراني رسالة بالفيديو إلى الداخل الصهيوني: هل أنتم ⁧‫جاهزون‬⁩ “للجحيم”؟

المصدر: يونيوز