كتائب القسام: تقصف “سديروت” بـ 50 صاروخاً رداً على تهجير واستهداف المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 12:50

كتائب القسام: تقصف “سديروت” بـ 50 صاروخاً رداً على تهجير واستهداف المدنيين

منذ 8 mins 13 October، 2023
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