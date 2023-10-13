‫تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وطهران وصعدة اليمنية دعماً ‫لغزة ونصرة للمقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 12:48

‫تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وطهران وصعدة اليمنية دعماً ‫لغزة ونصرة للمقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى

منذ 30 mins 13 October، 2023
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