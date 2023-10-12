‫مراسل المنار: الطيران الحربي يستهدف سوق النصيرات الشعبي ‫ونقل عدد كبير من الشهداء والجرحى  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 13:54

‫مراسل المنار: الطيران الحربي يستهدف سوق النصيرات الشعبي ‫ونقل عدد كبير من الشهداء والجرحى 

منذ 14 mins 12 October، 2023
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