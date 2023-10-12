بالفيديو | أبو حمزة: ساحات أخرى قد تنضم والنصر قاب قوسين أو أدنى

أكّد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، فجر اليوم الخميس، أنّ “بُقعة النار في معركة طوفان الأقصى باتت تتسع، وما حدث في جنوبي لبنان، ما هو إلا نموذجاً مصغراً مما ينتظر العدو الإسرائيلي”.

وقال أبو حمزة خلال كلمة صوتية حول مستجدات معركة “طوفان الأقصى: “المعركة قد تمتد قريباً إلى الداخل الفلسطيني المحتل”، معقباً بقوله إنّ “المعركة لم تعد محصورة في قطاع غزة فحسب”.

أضاف: “ساحاتٍ أخرى قد تنضم إلى المعركة قريباً”، مطمئناً الجميع بأنّ النصر قاب قوسين أو أدنى. ودعا أبو حمزة كتيبة جنين وعرين الأسود وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مواجهة الاحتلال.

وتوعّد الإسرائيلي، بقوله: “جهّزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في محيط غزّة سترونه في ساحاتٍ أخرى”.

وعند الساعة التاسعة مساء من يوم الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، إطلاق رشقات صاروخية كبيرة عند “تاسعة البهاء”، مساء الأربعاء، استهدفت “تل أبيب” وعسقلان و”سديروت”، رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

أبو حمزة

المصدر: مواقع