طوفان الاقصى | اليوم الخامس… غارات صهيونية تستهدف المدنيين والاحياء في قطاع غزة

استشهد واحدا وثلاثون مواطناً وأصيب آخرون، ليلة الثلاثاء الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بوقوع شهداء واصابات إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما ان الطيران الحربي استهدف بعدد من الصواريخ منزل يعود لعائلة الاعرج في النصيرات ادى الى استشهاد سبعة مواطنين واصيب اخرون بجراح نقلوا الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح، في حين استشهد 15 مواطناً من عائلة النجار خلال قصف منازل في دير البلح.

وارتفع عدد شهداء عائلة شاهين الى ثمانية شهداء خلال قصف منزلهم في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وما زال هناك مفقودين تحت الانقاض.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، أن جيش الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف، لإضعاف قدراتها.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصرّ على أداء واجبها تجاه شعبها، مطالبًا الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث إحصائية لها، عن ارتقاء 950 شهيد منهم 260 طفلاً و230 سيدة ونحو 5000 إصابة، في إثر استمرار العدوان على القطاع لليوم الخامس على التوالي.

الاحتلال يستهدف منزل والد القائد العام لكتائب “القسّام” محمد الضيف



أفادت وسائل اعلام فلسطينية في غزة باستهداف منزل والد القائد العام لكتائب “القسّام” محمد الضيف في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد شقيقه، مضيفاً أنّه “لا يزال هناك أفراد من العائلة تحت الركام”.

وقالت مصادر محلية إنّ طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات متواصلة على مختلف مناطق القطاع، وقصفت عمارة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أنّ “معالم العديد من الأحياء في غزة محيت بعدما سويت بالأرض نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة، منذ أيام”.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في وقتٍ سابق، أنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

بالتوازي، استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي النصر في مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وأفادت وسائل اعلام في غزة بأنّ طائرات الاحتلال قصفت منازل المدنيين شرق مدينة رفح.

وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” أنّ الطيران الحربي قصف منزلاً في شارع العجارمة المكتظ بالسكان شرقي المخيم، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء ووقوع إصابات، بينهم أطفال وسيدات.

كذلك، أسفرت الاستهدافات الأخيرة لمنطقة قيزان النجار في خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن ارتقاء شهيدة ووقوع عدد من الإصابات.

ولا تزال طائرات الاحتلال تشنّ غارات جوية على مئات الأهداف المدنية على امتداد محافظات القطاع الخمس، حيث تدمر منازل ومنشآت اقتصادية ومؤسسات خيرية وتعليمية، وسط دمار هائل.

طائرات الإحتلال الحربية تجدّد غاراتها على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

طائرات الإحتلال تقصف عمارة الدوحة وسط رفح جنوب قطاع غزة والتي تضم البنك الوطني

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية