كتائب القسام تقصف تل ابيب وهرتسيليا وبئر السبع بالصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 17:36

كتائب القسام تقصف تل ابيب وهرتسيليا وبئر السبع بالصواريخ

منذ 38 mins 10 October، 2023
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