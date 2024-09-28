العراق يعلن الحداد العام لثلاثة ايام حدادا على استشهاد السيد نصرالله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2024 - 16:16

العراق يعلن الحداد العام لثلاثة ايام حدادا على استشهاد السيد نصرالله

منذ 31 mins 28 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات