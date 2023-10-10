غوتيريش يعرب عن قلقه من حصار قطاع غزة ويدعو كيان الاحتلال الى إحترام القانون الانساني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 05:24

غوتيريش يعرب عن قلقه من حصار قطاع غزة ويدعو كيان الاحتلال الى إحترام القانون الانساني

منذ 14 mins 10 October، 2023
غوتيريش
الامم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه الشديد بعد إعلان “إسرائيل” فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقطعها الماء والكهرباء ومنعها دخول الطعام”.

وفي تصريح له، أكد غوتيريش بأن الوضع الإنساني في غزة سيتدهور بشدة، مؤكدا أن “التصعيد العسكري الأخير نشأ من صراع طويل الأمد مع احتلال دام 56 عاما ولا حل سياسيا في الأفق”، على حد تعبيره.

وذكّر غوتيريش الكيان الاسرائيلي المحتل بأن “عملياته العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الدولي الإنساني”، مطالبا الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

المصدر: وكالات

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