8 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مسجد ومنزلين في غزة

استُشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين فجرًا في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مسجد في مخيم الشاطئ، ومنزلين في دير البلح وتل الزعتر وسط وشمال غزة، بحسب ما أفادت وكالة “وفا”.

وقصف طيران الاحتلال مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطىء، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين، كذلك قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقصف منازل على رؤوس قاطنيها دون سابق انذار، كما دمر ثلاثة مساجد بشكل كامل منذ بدء العداون على قطاع غزة.

المصدر: وفا