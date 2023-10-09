الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4 بعد استشهاد الفتى آدم الجولاني 16 عاما متأثراً بإصابته بمجمع فلسطين الطبي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 07:52

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4 بعد استشهاد الفتى آدم الجولاني 16 عاما متأثراً بإصابته بمجمع فلسطين الطبي

منذ 11 mins 9 October، 2023
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