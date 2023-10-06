مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الجمعة 6-10-2023

اختراق الطبقات الجيولوجية نحو النفط الموعود في البحر اللبناني يسير بالطريق الصحيح، ومطلع الاسبوع المقبل موعد مع مزيد من الامل بالدخول الى النادي النفطي .. هذا ما اخبره للمنار عضو الهيئة الناظمة لقطاع البترول وسام شباط، المتابع الدقيق لعمليات الحفر والتنقيب..

اما التنقيب السياسي فدونه طبقات صلبة تحجب الاستحقاق الرئاسي،ولا من يخبر بجديد، فكل الحفارات المحلية متوقفة بفعل تعطيل الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، والجميع بانتظار تلك الخارجية..

في سوريا التي خرجت اليوم بثوب الحداد على العشرات من شهدائها الذين قضوا في العدوان على الكلية الحربية بحمص، تأكيد على صمود هذا الشعب بوجه كل الاعتداءات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولملمة للجراح مقدمة للاقتصاص من الجماعات التكفيرية ورعاتها الاقليميين والدوليين الذين ما زالوا يتربصون بسوريا واهلها ومستقبلها.

وبعد التشييع الرسمي والشعبي المهيب للشهداء من مدنيين وعسكريين، رسائل سياسية حملتها برقيات التعزية العربية والعالمية لا سيما تلك الروسية والايرانية، فيما كانت الرسائل اللبنانية من مختلف القوى والاحزاب الوطنية، فأكد الرئيس نبيه بري الوقوف الى جانب سوريا قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة ضد الإرهاب بكل أشكاله، والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية، اما حزب الل فاعتبر ان هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد على خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ‏ضد سوريا وشعبها الصامد، وان عمل الجماعات الارهابية يأتي ‏بموازاة العقوبات الظالمة التي تَزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات..

باعلى مستويات الجهوزية احتفلت حركة الجهاد الاسلامي بذكرى انطلاقتها السادسة والثلاثين، واكد امينها العام زياد نخالة استمرار المعركة مع المحتل حتى التحرير الكامل، مع التمسك بوحدة البندقية المقاومة بشتى فصائلها، بل كل ساحاتها على امتداد منطقتنا.. ‏

المصدر: قناة المنار