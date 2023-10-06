الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين في مواجهات حوارة إلى 78 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 18:38

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين في مواجهات حوارة إلى 78

منذ 3 ساعة 6 October، 2023
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