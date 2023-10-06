الخارجية الجزائرية: نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 6 2023 - 14:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الخارجية الجزائرية: نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بسوريا
50 أسيرا في معتقل ريمون يبدأون إضرابًا عن الطعام احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم
صحيفة نيوزويك: أوكرانيا تخسر معركة كسب القلوب والعقول في الولايات المتحدة
النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو بجرائم اختلاس تفوق 20 مليار دولار
الخارجية الجزائرية: نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بسوريا
منذ 13 mins
6 October، 2023
عاجل
الجزائر
الخارجية الجزائرية
حمص
سوريا
شهداء الكلية الحربية
التعليقات
ذات صلة
الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس بوتين بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نعتزم مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين في مكافحة جميع أشكال الإرهاب
الرئيس بوتين للأسد بعد الهجوم على الكلية الحربية في حمص: ندين بشدة الهجوم الارهابي في حمص ونعتبره جريمة وحشية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}