تقرير مصور | أموال البلديات تتبخّر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 4 2023 - 22:02

تقرير مصور | أموال البلديات تتبخّر

منذ 2 ساعة 4 October، 2023
لبنان

رغمَ إقرارِ الدولةِ بحقوقِ البلديات، إلا أنها لم تُصرف منذ ثلاثِ سنوات ..

التعليقات

ذات صلة