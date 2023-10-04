المفتي قبلان: المطلوب نصف تسوية وحوار تطميني وكسر حواجز

توجه “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء الى “القادة السياسيين” بالقول “غلق الأبواب كارثة والتدويل تذويب للقرار السيادي والتحدي خسارة للعائلة اللبنانية والطوأفة محرقة للبلد”.

وقال المفتي قبلان إن “لبنان مفتوح على أسوأ سيناريو دولي إقليمي تقوده واشنطن توازيا مع سياسيات التطبيع التي تعمل على إعادة توزيع المنطقة اقتصاديا وأمنيا”، ولفت الى ان “المطلوب نصف تسوية وحوار تطميني وكسر حواجز لأن العالم غابة مصالح”، واعتبر انه “لا خوف على لبنان الكيان إنما الخوف على لبنان العائلة”، واضاف “نحن اليوم أمام اثنين لا ثالث لهما: إما نربح جميعا أو يخسر لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام