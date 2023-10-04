فيديوغراف | توزع القواعد العسكرية للإحتلال الأميركي في سوريا

ينتشر في سوريا حالياً 28 موقعًا أمريكيًا، موزعة على 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط تواجد، تضم أكثر من ألفي جندي أمريكي.

وتتوزع قواعد الاحتلال الأمريكي العسّكريّة شرق سوريا، في المنطقة الممّتدّة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التّنف الحدوديّ، إلى الشّمال الشّرقيّ بالقرب من حقول رميلان النّفطيّة، وتتوزّع في الحسكة ودير الزّور.

تتوزع مهمات الوحدات الأميركية المحتلة في سوريا بين:

1) التدريب وإدارة التقديمات اللوجستية للمجموعات المسلحة التابعة لها

2) الدعم والإسناد الجوي والمدفعي لقوات سوريا الديمقراطية

3) الرصد الجوي والتنصت والمراقبة

وتنفّذ قوات الاحتلال الامريكي أيضًا مهمات خاصة تحرص دائمًا على التفرّد بها، ومنها:

1) إطلاق طائرات التجسس من دون طيار

2) التجسس والمراقبة والرصد

3) تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ ضد الآليات أو ضدّ الأشخاص

4) إنزالات ليلية خلف خطوط “داعش”

5) استهداف عناصر “معادية”

المصدر: موقع المنار