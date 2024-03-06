بعد مرور 150 يوماً على معركة طوفان الاقصى والحرب التدميرية الاميركية الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي لا تزال قائمة قامت المقاومة الاسلامية في لبنان ومن خلال جبهة المساندة نصرةً لأهلنا في قطاع غزة وخلال هذه المدة ومنذ اليوم الاول الى اليوم بـ 1194 عملية ضد كيان العدو موزعة على الشكل التالي:

1187 عملية إستهداف لمواقع وثكنات ومستوطنات يتمركز بها جنود العدو موزعة على النحو الآتي:

ويضاف الى هذا الرسم النقاط التالية التي تم استهدافها لمرة واحدة و هي :

النبي يوشع – بوابة رميش – بوابة شبعا – خلة الشرقا – خلف مدرسة حرمون – دان – عامود 487 – نفح – ايليت مشاهر – بركة النقار – ساتر 96 – ساتر المشيرفة – مقطع 149 – مقطع 29 – العامود 487 – نقطة 12 – نقطة 13 – نقطة 14 – نقطة 16 – نقطة 394 – نقطة 395 – نقطة 396 – نقطة 408- نقطة 430 – نقطة 59 – نقطة 62 – نقطة 89 – نقطة 90 – نقطة 91 – كايرا جوبتيا – مقطع 104 – مقطع 27 – ترقيم 429 – مقطع 424 – مقطع 91 – مقطع 93

كما و تم استهداف مواقع لمرات عدة لم ترد في بيانات سابقاَ و هي :

تل 702 (4)

الشجرات (4)

الصدح (3)

المقطع 96 (3)

الجدار الحدودي كفركلا (2)

الجدار االحدودي مروحين (2)

مقطع 42 (2)

باديد (2)

وتفصيل هذه الاستهدافات وطبيعتها فهي على الشكل التالي:

107 مستوطنات

841 موقع عسكري حدودي

74 موقع خلفي

134 نقطة حدودية

38 مسيرات وطائرات

بالإضافة إلى عمليات من نوع آخر وهي على الشكل التالي:

9 عمليات استهداف مسيرات

إسقاط طائرتي استطلاع من نوع هرمز 450

وأعلنت المقاومة أن عمق الاستهدافات هو 23 كلم داخل فلسطين المحتلة ولا تزال عمليات المقاومة الاسلامية مستمرة حتى بزوغ فجر غزة.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي