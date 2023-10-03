الكرملين: قرار أرمينيا الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية “خاطئ”

دان الكرملين قرار البرلمان الأرميني “الخاطئ” بالمصادقة على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، محذّرا من أنه قد” يضرّ بعلاقات البلدين” نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

وشددت موسكو على عدم وجود بديل ليريفان عن التحالف الأمني الإقليمي الذي تقوده روسيا، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الحليفين التقليديين خلال الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية أزمة ناغورني قره باغ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف”لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية، ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية