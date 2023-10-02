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October 2 2023 - 01:00

إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 1 October، 2023
العدو الاسرائيلي
فلسطين

أصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق مساء الأحد في اعتداء لقوات العدو الإسرائيلي على أهالي قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى انه “في قرية بزاريا، أقامت قوات الاحتلال أقامت حاجزا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها”.

المصدر: فلسطين اليوم

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